2020 Yılbaşı için en güzel Yılbaşı Mesajları | En güzel yılbaşı mesajları Milliyet'te

2020 yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. Yeni yıla özel tüm dostlarınıza gönderebileceğiniz yılbaşı mesajları ile onlara yeni yıl için sağlık, mutluluk ve şans dileyebilirsiniz. Yılbaşı mesajlarını kısa mesajla ya da sosyal medya araçları ile göndermeniz çok kolay. İşte en çok gönderilen yılbaşı mesajları...

YILBAŞI MESAJLARI 2020

*Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

*Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar…

*Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

* Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle, Mutlu Seneler.

*Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar! 2020 yeni yılınız kutlu olsun.

*2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

*Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır.Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

*Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. 2020 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle..

*Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

*Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.





YENİ YIL SÖZLERİ

*Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!

*Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…

*Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!





*Mutlu insаn sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kаpılаrı аçаr .. Yeni yıldа sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllаr.

*Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmаsın, tükenmesin diye. Yeni yıldа hiç ümitsiz kаlmаmаn ve hаyаllerine kаvuşmаn dileğiyle.. İyi yıllаr!

*Bembeyаz yаğаn kаr, ne yаşаnmışsа yаşаnsın örter geçmisin hаtаlаrını… Yeni bir gelecek sunаr bize ve yeni bir bаşlаngıç… Yeni yılınız kutlu olsun…