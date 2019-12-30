Yılbaşı için heyecan dorukta! 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi?

Yeni yıl kutlamaları için plan hazırlayan vatandaşlar, 2019'u geride bırakma sevinci ve 2020 yılına girme heyecanı yaşıyor. Yılbaşı günü gelmeden önce en çok merak edilen konular arasında yer alan 2020 resmi tatiller ise merak konusu oldu. 2020 Resmi tatil günlerini araştıran vatandaşlar, yeni yılda hangi günlerin resmi tatil olduğunu öğreniyor. Yeni yılda 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günlere denk geliyor? Hafta içine denk gelen resmi günler hangileri? Peki 31 Aralık tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte 2020 resmi tatiller ve 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi sorularının cevapları...

2020 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı

23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün

15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün

01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün

02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün

03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün

29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı

31 ARALIK SALI RESMİ TATİL Mİ?

Yılın son günü olan 31 Aralık 2019 Salı günü yeni yıl kutlamaları başlayacak. 1 OCak gününe kadar devam edecek olan kutlamalar tüm yurdu saracak. Çalışan kesimin merakla araştırdığı 31 aralık tatil mi sorusu ise cevap buldu.

31 Aralık 2019 Salı günü resmi tatil olmayacak. Tam gün mesai yaşanacak.

1 OCAK ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil sayılacak.