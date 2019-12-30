Yılbaşı için heyecan dorukta! 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba resmi tatil mi?
Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Yeni yıl kutlama hazırlıkları ise tüm yurdumuzu sardı. Milyonların heyecan dolduğu Yılbaşı gecesi kimi ailesiyle kimi ise dostlarıyla güzel bir akşam geçirecek. Yılbaşı akşamı için merak edilen konulardan biri ise 31 Aralık tatil olacak mı? 31 Aralık Salı günü yarım gün mü tam gün tatil mi? Peki yeni yılın ilk günü 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil mi?
Yeni yıl kutlamaları için plan hazırlayan vatandaşlar, 2019'u geride bırakma sevinci ve 2020 yılına girme heyecanı yaşıyor. Yılbaşı günü gelmeden önce en çok merak edilen konular arasında yer alan 2020 resmi tatiller ise merak konusu oldu. 2020 Resmi tatil günlerini araştıran vatandaşlar, yeni yılda hangi günlerin resmi tatil olduğunu öğreniyor. Yeni yılda 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim hangi günlere denk geliyor? Hafta içine denk gelen resmi günler hangileri? Peki 31 Aralık tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte 2020 resmi tatiller ve 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi sorularının cevapları...
2020 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
31 ARALIK SALI RESMİ TATİL Mİ?
Yılın son günü olan 31 Aralık 2019 Salı günü yeni yıl kutlamaları başlayacak. 1 OCak gününe kadar devam edecek olan kutlamalar tüm yurdu saracak. Çalışan kesimin merakla araştırdığı 31 aralık tatil mi sorusu ise cevap buldu.
31 Aralık 2019 Salı günü resmi tatil olmayacak. Tam gün mesai yaşanacak.
1 OCAK ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil sayılacak.