Yılbaşı Kutlama Mesajları 2020 ❤️ Yeni yıl sözleri, resimli kısa uzun etkileyici mutlu yıllar mesajları - Hoşgeldin 2020 dilekleriniz için en anlamlı tebrik mesajları Milliyet'te

Bugün en özel günlerden biri... Yeni yıl öncesi kutlamalar devam ediyor. Özel güne özel mesajlar aratılıyor. Sevgiliye, arkadaşa, eşe, dosta yılbaşı yani yeni yıl mesajları gönderiliyor. Mesajların özenli olmasına dikkat edilirken aynı zamanda resimli kutlama mesajları da rağbet görüyor. En iyi dilekler art arda sıralanıyor.

Bizde sizler için geniş ve kapsamlı yılbaşı yani yeni yıl mesajlarını derledik... Yeni yılınız kutlu olsun...

SEVGİLİYE ÖZEL YILBAŞI MESAJLARI

Her yeni yıl, yeni bir başlangıç, yeni ve taze umutların, gitgide artan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun sevgilim. Mutlu yıllar…

Sen sevginin en güzel hali, mutluluğun vücut bulmuşu. Sen gözlerimin her an aradığı, zorlanmadan çıktığımsın engelli her yokuşu… Sen benim biricik sevgilim, dünyamın ışıklarla doluşu. İyi ki seninleyim, ‘keşke’siz bir yeni yıl için yine gülsene bana doğru. Mutlu yıllar aşkım!

Nefesim, nefes alma sebebim! Bu yıl, sensiz alacağım son nefeslerim olsun. Bundan sonra yanımda ol, kokun üzerime sinsin. Seni çok seviyorum mutluluğum!

Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin

içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece,

gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!

KOMİK YENİ YIL MESAJLAR

Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.

31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar…

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk, para getirsin. Getirmezse salla gitsin. Daha 2021 var 2022 var.

2019 yılında içilen kahvelerin hatırı dolmuştur. 2020 için duyurulur! Mutlu yıllar...

UZUN YILBAŞI MESAJLARI

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve

ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar,

mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.. 2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar... Yeni

yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі

dolu nіce yıllara!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice

Yıllara!

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu

bir yıl dileğiyle...

Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2020 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın

sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim.

KISA YILBAŞI MESAJLARI

Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2020'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara.

Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar…

Sevgi, sağlık, huzur, mutluluk ve barış tüm bu güzel dilekleri sizin için diliyorum Mutlu yıllar…

Her yeni gün geleceğini oluştursun her günün bir önceki gününden güzel olsun.

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

Gelecek yıl tüm insanlığa faydalı bir yıl olsun. Mutlu seneler.

Yılbaşı kadar renkli, bebek kadar masum insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

2020'YE ÖZEL YENİ YIL MESAJLARI

Yine yeni bir yıl geldi. 2020 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

Elvеda 2019, Hoşgеldin 2020. Bizе şans gеtir, başarı gеtir. Yеni yılınız kutlu olsun.

Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel bir 2020 yılı dilerim. Herkese iyi yıllar.

İNGİLİZCE YILBAŞI MESAJLARI

This coming year may you have happiness, good health, prosperity and finally realize how awesome I really am!

To all of my Facebook friends, may your Facebook page be full of New Year wishes from people you barely know.

As we celebrate the New Year, I wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

May you have a year filled with smiles, love, luck and prosperity.

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

Don’t forget the past, learn from it. Happy New Year!

Such as sugar, honey, I wish you to spend a year beautiful dream good years.

Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2020. Happy New Year!

It’s time to forget the past and celebrate a new beginning. Happy new year.

In the new year, everything to be by your heart I wish, I wish to place all your expectations happy birthday.

DİNİ YILBAŞI MESAJLARI

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve

Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey

gönlünüzce olsun

Allah’ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.

Selam ve dua Allah”a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yenî yılınız kutlu olsun…

ARKADAŞA YILBAŞI MESAJLARI

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni yılın kutlu olsun…