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01.01.2020 - 07:11 | | İHA

Yılbaşı kutlamasında kan aktı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yaralanan Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev hayatını kaybetti.

Yılbaşı kutlamasında kan aktı!

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yeni yılı kutlamak için evde bir araya gelen kalabalık grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Türkmenistan vatandaşı Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yıkılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşanılan durum, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince, yapılan araştırmalar neticesinde 3'ü kadın 17 şahıs gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Reyimbayev'in kim veya kimler tarafından bıçakladığı emniyette yapılacak olan sorgunun ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ikamette incelemelerde bulunurken, Reyimbayev’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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