Yılbaşı öncesi DAEŞ’e operasyon: İki günde 160 gözaltı

Gözaltına alınanların terör örgütü DAEŞ’in Suriye ve Irak’taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi. Örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, “yalnız kurt” olarak nitelendirilen “tek kişilik” saldırılar için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin cep telefonunda örgütün küçük yaştaki çocuklara verdiği eğitimlerin görüntüsü çıktı. Dün süren operasyonlarda İzmir’de 10, Muş’ta dokuz, Adıyaman’da 2, Muş’ta 9 şüpheli gözaltına alındı. Önceki gün de 133 şüpheli DAEŞ’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Böylece iki günde 160 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan Burdur’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DAEŞ’in sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Hatay’da ise bağlantılı olduğu altı kişi yakalandı. M.E.’nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi’den direkt emirler aldığı belirlendi. M.E.’nin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yaştaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği tespit edildi.