Yılbaşı öncesi operasyon! 10 bin 404 şişe sahte içki yakalandı

Yaklaşan yılbaşı öncesi “merdiven altı” olarak tabir edilen yerlerde üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltı kararı verilen beş zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirildi.



Gerçek bandrol



Yapılan incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) bandrollerini temin eden ve yasal olarak içki ithalatı yapan bir şirketin iflasını açıklayarak elindeki bandrolleri başka bir firmaya sattığı belirlendi. Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi. Firmanın iflasını açıklamasının ardından bandrolleri iade etmemesi üzerine, TAPDK’nın başvurusu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca söz konusu bandrollere “kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi yönünde” şerh konulduğu da öğrenildi. Ekiplerin, firari iki şüphelinin yakalanması ve “gerçek bandrollü sahte içkilerin” miktarının tespiti için çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.



8 kişi gözaltında



Öte yandan Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde dün polisin yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde, toplam 630 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.