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18.12.2019 - 11:12 | | İHA

Yılbaşı öncesi operasyon! 4 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi operasyon! 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Asayiş Büro ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yapılan operasyonda 8 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Şüpheliler Muharrem T., Mehmet E., Selahattin A. ve İdris M.’nin adreslerinde yapılan aramalarda 5 litre viski, 5 litre rakı, 7,5 litre etil alkol, 1,5 litre votka, 2 litre anason ve 1 adet damıtma mekanizması ve ajanda, 274 adet boş 0,5 litrelik pet şişe, 0,5 litre pet şişe içerisinde 2 adet votka ve 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

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