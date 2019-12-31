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31.12.2019 - 17:11 | | DHA

Yılbaşı öncesi operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lapseki ve Biga ilçelerinde, alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yurtdışından gümrük mühürlü TIR'lar ile kaçak olarak getirilen, 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigara matik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

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