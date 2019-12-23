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23.12.2019 - 19:08 | | DHA

Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

Edirne Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi sahte içki üreten şüphelilere yönelik 3 ilde 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda sahte içki ile sahte bandroller ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul damga ve benzeri işaret bulunmayan taklit ve yanıltıcı işaret taşıyan alkollü içkileri ticari amaçla üretmek, bulundurmak ve nakletmek' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin sahte içki ürettiği tespit edildi.  Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin İstanbul'da Avcılar ile Kağıthane'de, Tekirdağ'ın Saray ilçesi, Edirne'nin Keşan ve Meriç ilçelerinde oturduğunu belirledi. Belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, T.Ç., S.I.Y., İ.A., G.G., B.K.,G.G., M,S., A.Ç., H.H.A., F.Y., M.A. ve E.T. gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bin litre el yapımı şarap, 48 şişe sahte bandrollü votka, 24 şişe sahte bandrollü viski, farklı markalara ait 609 alkol etiketleri, muhtelif markalara ait 308 bandrol, 165 şişe tapası, 115 şişe kapağı, 2 pompa başlığı, 5 huni, 10 santimetre 2 plastik boru, 4,5 litre etil alkol, sahte 316 rakı bandrolü, sahte 290 viski bandrolü ve 112 sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 387 litre kaçak içki ve 60 paket kaçak sigara da ele geçirildi. 

BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Öte yandan, aynı operasyonda söz konusu adreslerden internet kafesinde yapılan aramada, bilgisayar kasalarının içine gizlenmiş çok sayıda sahte içkiye el konuldu. Gözaltındaki 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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