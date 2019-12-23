Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yılbaşı tatilini merakla bekleyen vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını da merak ediyor. 31 Aralık bu sene Salı gününe denk geliyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 ARALIK TATİL Mİ?

1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiği için vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor ama 31 Aralık resmi tatil olarak görünmemekte.





