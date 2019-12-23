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23.12.2019 - 18:29 |

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2020'ye 1 haftadan az bir süre kala yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, kaç gün tatil yapacaklarını da merak ediyor. Bu sene yeni yılın ilk gününün Çarşamba'ya denk gelmesi sebebiyle, vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor...

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yılbaşı tatilini merakla bekleyen vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını da merak ediyor. 31 Aralık bu sene Salı gününe denk geliyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 ARALIK TATİL Mİ?

1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiği için vatandaşlar 31 Aralık'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor ama 31 Aralık  resmi tatil olarak görünmemekte.


Kartepe'de hayal kırıklığıTürkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepede, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi. Yılbaşı gecesi için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler hayal kırıklığına uğradı.
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