Yılbaşında İstanbul hava durumu nasıl, yağış var mı? 31 Aralık Salı İstanbul hava durumu
Yılbaşı için geri sayım başladı. Yarın yurt genelinde olduğu gibi megakent İstanbul'da da coşkuyla kutlanacak yeni yıl öncesi milyonlarca İstanbullu vatandaşımızın en çok merak ettiği konular arasında yer alan yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak sorusunun yanıtını aradık. İşte 31 Aralık Salı İstanbul hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Marmara Bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.