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14.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski Başbakan Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Çanakkale’de rahatsızlanan Akbulut, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’ne getirildi ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Akbulut’u hastanede ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı. Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Şahin, Akbulut’un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi. Şahin, Akbulut’un genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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