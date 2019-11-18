Yıldız Kenter’i kaybettik

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık iki senedir evinde tedavi gören Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından geçtiğimiz günlerde Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kenter, dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşama veda etti.

Kenter’in vefat haberini alan sevenleri ve dostları Şişli’deki hastaneye geldi. Aileye başsağlığı dileyen Müjdat Gezen, çıkışta yaptığı açıklamada “Benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara’dan geldi. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm, konuşamıyorum. İçim çok buruk” dedi. Mustafa Alabora da “Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Dünya çapında bir oyuncuydu” diye konuştu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül ise “Çok üzgünüm, çok değerli bir hocayı kaybettik. Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.