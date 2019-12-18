Yılın en büyük FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, 17 Aralık’ın yıl dönümünde, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 260 şüpheliden 171’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı’nın avukat kızı E.K. ile örgütün “yargı imamı” olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu öğrenildi. “Futbolda şike davası”nı onayan Kundakçı, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla, özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce operasyon başlatıldı.

Yedisi yurt dışında

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve yedisi yurt dışında olan 260 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyeti’ne götürüldü.

Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekipleri, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığı yönünde araştırmada bulundu. Uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kundakçı’nın kızı

Diğer yandan şüpheliler arasında, “futbolda şike davası”nı onayan eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı’nın kızı E.K. ile örgütün “yargı imamı” olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Kundakçı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kundakçı, savunmasında suç teşkil edecek eyleminin bulunmadığını, ByLock’a ilişkin verilerin yasal yollarla elde edilemediğini savunmuştu.

Ankara’da FETÖ’nün Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise beşi aktif görevde olmak üzere 10’u doktor 18 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli beş ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te 9, Bursa’da 10 kişi yakalandı

Gaziantep merkezli dört ilde ve Bursa’nın Osmangazi, Yıldırım ile Nilüfer ilçelerinde dün terör örgütü FETÖ/PDY’nin “adliye yapılanması”na yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Gaziantep’de dokuz, Bursa’da ise 10 zanlı yakalandı. Zanlıların arasında halen görevde olanların da bulunduğu zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen ve mübaşirlerin de olduğu belirtildi.

Zambiya, FETÖ’nün okullarına el koydu

Zambiya hükümetinin, başkent Lusaka’da FETÖ’ye ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi. Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi. FETÖ’nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011’de açılmıştı. - AA