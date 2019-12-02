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02.12.2019 - 11:30 |

Yıllara göre asgari ücret tutarları... Asgari ücret ne kadardı, ne kadar oldu?

Her yıl ocak ayında asgari ücret çalışanlarına belli oranda zam yapılıyor. Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aldığı kararı halka açıklıyor. Yeni yıla girerken zam oranının ne kadar olağı merak edilirken bir yandan da yıllara göre asgari ücret tutarları araştırılıyor. İşte "Asgari ücret ne kadardı, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

Yıllara göre asgari ücret tutarları... Asgari ücret ne kadardı, ne kadar oldu?

Aralık ayı milyonlarca asgari ücretli çalışan için zam anlamına geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplantılar gerçekleştirip asgari ücreti belirliyor. Bugün ilk toplantı gerçekleşecek. Bu nedenle asgari ücret konusu kamuoyunun gündeminde... Bir yandan yapılacak zammın oranı araştırılrken bir yandan da yıllara göre asgari ücret tutarları merak ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde! Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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