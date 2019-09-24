Yıllarca kendini şeker hastası sandı

Gürcistan Batum’da yaşayan 33 yaşındaki Amiran Abuladze, yıllarca şeker hastalığı teşhisi nedeniyle insülin ve ilaç kullandı. Ama kan şekerini bir türlü düşüremeyince çareyi Türkiye’de aradı. Ordu Medical Park Hastanesi’ne başvuran Abuladze, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’na muayene oldu. Dr. Gökosmanoğlu’nun yaptığı ayrıntılı tahliller sonucunda 33 yaşındaki Gürcü hastanın aslında şeker hastası değil, çok nadir olarak rastlanan hemokromatozis hastası olduğu ortaya çıktı.

Böyle bir hastalığı Ordu’da daha önce toplam 5 kişide tanımladıklarını belirten Dr. Gökosmanoğlu, hastalığın dünyada da ortalama 500 kişide bir görüldüğünü belirtti. Dr. Gökosmanoğlu, “Teşhisle birlikte yeni bir tedavi sürecine başladık. İnsülini ve şeker ilacını kestik. Yaklaşık 2-3 ayda 1 defa 1 ünite kan vermek bu hastalığı tedavi etmek için yeterli. Kan tedavisi uygulanan kişinin öncelikle şekeri düzelir, ilerleyen dönemde karaciğer sirozu olması önlenmiş olur. Erkeklerde ise kısırlık sorunları düzelir. Biz de şu anda sağlığına kavuşan Gürcü hastamıza her 2-3 ayda bir 1 ünite kan verdirerek kontrolünü sağlıyoruz” dedi.