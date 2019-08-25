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25.08.2019 - 00:38| İHA

Yine aynı dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti

Muş'un Nadaslık köyünde düğünde bir magandanın havaya ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yine aynı dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Nadaslık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde havaya rastgele ateş eden bir magandanın silahından çıkan kurşun 34 yaşındaki M.A.'ya isabet etti.

Yaralanan şahıs 112 Sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, havaya ateş ettiği iddiasıyla ismi öğrenilemeyen şahsı gözaltına aldı.

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
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