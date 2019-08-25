Yine aynÄ± dehÅŸet! DÃ¼ÄŸÃ¼ndeki pankarta raÄŸmen...

Olay, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, ilÃ§eye baÄŸlÄ± TaÅŸaÄŸÄ±l Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nÄ±n, iddiaya gÃ¶re, dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda tutukluluk yapan ve sorunu gidermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabancasÄ±,Â ateÅŸ aldÄ±. SilahtanÂ Ã§Ä±kan mermilerden biri, Osman Akman'Ä±n baÅŸÄ±na diÄŸeri ise Orhan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n koluna isabet etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ ambulanslarla Konya Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Osman Akman, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tedaviye alÄ±nan Orhan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n ise hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Jandarma ekipleri,Â A.A.'yÄ± suÃ§ aleti tabanca ile gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemede ise Ã§ok sayÄ±da boÅŸ kovan bulundu. Kovanlar,Â incelenmek Ã¼zere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ã–te yandan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerdekiÂ evin duvarÄ±ndaÂ 'DÃ¼ÄŸÃ¼n alanlarÄ± matem yeri olmasÄ±n! DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zde silah atmak yasaktÄ±r' yazÄ±lÄ± pankartÂ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Â