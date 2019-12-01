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01.12.2019 - 23:43 | | DHA

Yine aynı vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Yunus O., boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu (26) sokakta çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Ceylan O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yine aynı vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. bugün sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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