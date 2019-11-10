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10.11.2019 - 20:25 | | DHA

Yine aynÄ± vahÅŸet! Hasta çocuÄŸunu görmeye gelen eÅŸini öldürdü

Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde, hasta Ã§ocuÄŸunu gÃ¶rmeye gelen boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸiÂ Seda Ã‡.'yi (33) pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak Ã¶ldÃ¼renÂ Turgay Ã‡.,Â polis ekiplerince yakalandÄ±.Â

Yine aynÄ± vahÅŸet! Hasta çocuÄŸunu görmeye gelen eÅŸini öldürdü

Olay,Â geÃ§tiÄŸimiz 2 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼Â KaracaoÄŸlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi.Â 2 Ã§ocuklarÄ± olan Seda veÂ Turgay Ã‡. Ã§ifti, bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.Â Ä°ddiaya gÃ¶re, hastalanan Ã§ocuÄŸunu gÃ¶rmeyeÂ Turgay Ã‡.'nin oturduÄŸu apartmana gelenÂ Seda Ã‡. ile eÅŸi binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸÄ±ncaÂ tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Turgay Ã‡., apartmana yÃ¶nelen Seda Ã‡.'nin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip, pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±. SaÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi Seda Ã‡. kanlar iÃ§inde yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken,Â Turgay Ã‡. ise kaÃ§tÄ±.

Yine aynÄ± vahÅŸet Hasta Ã§ocuÄŸunu gÃ¶rmeye gelen eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Seda Ã‡.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Polisin incelemesinin ardÄ±ndanÂ Seda Ã‡.'nin cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ Turgay Ã‡.,Â AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinceÂ bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde yakalandÄ±. Turgay Ã‡., hastanede yapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Turgay Ã‡.'nin emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edileceÄŸi bildirildi.

Ã–te yandan,Â Seda Ã‡.'nin Turgay Ã‡.'den ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve bu nedenle bir sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

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