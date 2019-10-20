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20.10.2019 - 18:52 | | DHA

Yine aynı yöntem! Bu kez Aydın'da ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, telefonla aradığı bir kadını 35 bin euro dolandıran Hamit Altuney, ikinci bir kişiyi 40 bin euro dolandırmaya çalışırken, polis ekiplerince yapılan takip sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Altuney mahkemece tutuklandı.

Yine aynı yöntem! Bu kez Aydın'da ortaya çıktı

Kuşadası'nda yaşayan bir kadını, 4 Ekim'de arayan kişi, polis olduğunu ve dolandırılacağını söyledi. Kadının bankadaki parasının sahte olup olmadığını kontrol etmek için çekmesini söyleyen kişi, daha sonra bu parayı kendisine getirmesini istedi. Bankaya giden kadın hesabındaki 35 bin euroyu çekti daha sonra da kendisini polis olarak tanıtan kişiyle buluşup parayı teslim etti.  Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Hamit Altuney olduğu belirlendi. 

Polis arama çalışmalarına devam ederken, Altuney yine birini arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak aynı yöntemle dolandırmaya çalıştı. Bu kez dolandırılmaya çalışıldığını anlayan kişi durumu polise bildirdi. Polis, dolandırılmak istenen kişi ile bir plan yapıp, Altuney'in kendisini tekrar araması halinde istediği parayı söylediği yere bırakması istedi. Altuney'in bu kişiyi aramasının ardından adres belirlendi. Polis ekiplerince yapılan takip ile buluşma noktasında Hamit Altuney, dolandıracağı kişiden 40 bin euroyu almaya çalışırken suçüstü yakalandı

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardında bugün adliyeye sevk edilen Hamit Altuney çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canan Karatay: "Paranız varsa bol bol pastırma yiyebilirsiniz"Kayseri’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler" dedi. Öte yandan enerji içeceklerine de dikkat çeken Karatay, "Bir kutu enerji içeceğinin içindeki yapay şekerler kalp krizi sebebidir. Gençlerimizin ve sporcularımızın erken ölümlerinin sebebidir" dedi.
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