MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
05.08.2019 - 01:15| İHA

Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti.

Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

Sıradaki Haber