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07.08.2019 - 15:06| DHA

"Yine soymaya geldiler" diyerek ateş etti, 1 kişi öldü!

Başakşehir'de daha önce iki kez tekstil atölyesi soyulan Mahmut K.,  iş yerine hırsızlığa geldiğini iddia ettiği Selçuk Y'yi  pompalı tüfekle vurarak öldürdü.  Yakalanan Mahmut K.,  çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"Yine soymaya geldiler" diyerek ateş etti, 1 kişi öldü!

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi, Kayyum Sokak üzerinde 2 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Daha önce iki kez  dükkanından hırsızlık yapılan birinde 50 bin diğerinde 180 bin lirası çalınan Mahmut K.,  yeni bir hırsızlığı önlemek için elinde pompalı tüfekle  iş yerinde beklemeye başladı. Mahmut K'nın iddiasına göre, saat 06.00 sıralarında dükkanının önünden bazı sesler geldi. Kapıda bazı kişilerin  iş yerine girmeye çalıştığını gören Mahmut K. onlara pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında Selçuk Y.   vurularak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin olaydan sonra geldikleri otomobille kaçtıkları öğrenildi.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mahmut K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde iki kez hırsızlık olayı olmasının ardından onları iş yerinde  beklemeye başladığını,  korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahmut K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Selçuk Y.'nin daha önceden polise mukavemet, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

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