Yırtılmış milli piyango bileti geçerli olur mu? 2020

31 Aralık 2019 günü yapılan Milli piyango çekilişi sonrasında, bilet sonucunu sorgulamak isteyenler harekete geçti. Fakat milli piyango bileti yırtılanlar ise biletinin geçerli olup olmadığını sorguluyor. Milli Pİyango İdaresi bu sorunun yanıtını, MPİ resmi internet sitesi üzerinde sık sorulan sorular içerisinde cevapladı. İşte yırtılmış milli piyango bileti geçerli olur mu sorusunun yanıtı...

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİ GEÇERLİ OLUR MU?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.