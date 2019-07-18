YKS açıklandı, 1 soru daha iptal

Aygün, twitter hesabından 15-16 Haziran’da uygulanan 2019-YKS’ye yönelik paylaşımda bulunarak, “12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

2019 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 15 Haziran’daki YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 16 Haziran’daki 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün https://ais.osym.gov.tr adresinden incelenebilecek.

2.5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı TYT’de Matematik sorularından birini hatalı olduğu için iptal eden ÖSYM, AYT’de de bir Tarih sorusunu iptal etti.

ÖSYM yaptığı duyuruda, “2019-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum AYT temel soru kitapçığındaki ‘Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1’ testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir” denildi.