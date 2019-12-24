24.12.2019 - 11:41 |
YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Üniversite sınavları için heyecan dorukta... 2020 yılında güzel bir üniversitede öğrenim görmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini bekliyor. Tam tarihi bilmeyenler şimdi "YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?" sorularına cevap arıyor.
Milyonlarca kişi 2020'de üniversite hayali kuruyor. Sınavlar haziran ayında gerçekleşecek. Sınavdan önce en mühim konu başvurular. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:
YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020 YKS NE ZAMAN?
YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.