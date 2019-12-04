YKS başvuruları ne zaman başlıyor? TYT-AYT-YDT ne zaman uygulanacak? (2020 Üniversite sınavı)

Üniversite hazırlığında olan öğrenciler, bilgilerini tamamlarken diğer yandan sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Yeni yılda üniversite sınavına girmek için gün sayan öğrenciler, ÖSYM'nin sınav takvimini incelemek istiyor. Yeni yıla girmemize az bir süre kala, YKS başvuruları ne zaman, TYT-AYT- YDT ne zaman uygulanacak soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 2020 YKS hakkında merak edilen bilgiler...

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:

YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.