YKS ek tercih başvuruları başladı mı? ÖSYM'den açıklama var mı?

Eylül ayının 3 günü ve YKS ek tercihleri için dün büyük bir beklenti vardı. Pazartesi günü sıklıkla "YKS ek tercih başvuruları başladı mı?" sorusu soruldu. Bu sorular yeni haftanın ikinci gününde de devam ediyor.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS ek tercihleri konusunda yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin yeni hafta ile birlikte başlaması bekleniyor.