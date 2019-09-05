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05.09.2019 - 07:29

YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS ek yerleştirme işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Üniversite hayali kuran yüzbinlerce genç ek yerleştirme tercihleri yaparak istedikleri üniversitelere yerleşmeyi hedefliyor. Peki, YKS ek yerleştirme tercihi nasıl yapılır? Tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Tercihler için gün geldi. Peki, yks ek tercih nasıl yapılır?

TERCİH NASIL YAPILIR?

2019 YKS ek yerleştirme tercihleri 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

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