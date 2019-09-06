MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYKS ek tercih para yatırma | YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
06.09.2019 - 08:10

YKS ek tercih para yatırma | YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS ek tercih işlemleri 5 Eylül itibariyle başladı. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci ek tercihlerde şansını denemek istiyor. Peki YKS ek yerleştirme tercihleri için son gün ne zaman? Uzmanlar YKS ek tercih para yatırma işleminin unutulmaması yönünde adayları uyarıyor.

YKS ek tercih para yatırma | YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardında ek yerleştirme süreci başladı. 5 Eylül'de başlayan YKS ek tercihleri için son gün 11 Eylül. Adaylar 11 Eylül saat 23.59'a kadar ek tercih işlemlerini tamamlayabilecekler.

YKS ek tercihleri elektronik ortamda alınıyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Belirtilen tarihler içerisinde ilgili bankalara tercih ücretinin yatırılması gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kayıtların 23 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle sonuçların bu tarihten önce duyurulması bekleniyor.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldıEsenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Anne ve iki çocuğunun yaralandığı kazada dairenin boş olması faciayı önlerken, aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Eylül hava durumu...

Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Eylül hava durumu...

Futbolcuların antrenmanını izleyip, soyunma odasındaki eşyaları çaldı

Futbolcuların antrenmanını izleyip, soyunma odasındaki eşyaları çaldı

Sıradaki Haber