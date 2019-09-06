YKS ek tercih para yatırma | YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardında ek yerleştirme süreci başladı. 5 Eylül'de başlayan YKS ek tercihleri için son gün 11 Eylül. Adaylar 11 Eylül saat 23.59'a kadar ek tercih işlemlerini tamamlayabilecekler.

YKS ek tercihleri elektronik ortamda alınıyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Belirtilen tarihler içerisinde ilgili bankalara tercih ücretinin yatırılması gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kayıtların 23 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle sonuçların bu tarihten önce duyurulması bekleniyor.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.