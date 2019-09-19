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    HaberlerSoru CevapYKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite yerleştirme sonuçları...
    19.09.2019 - 12:55 |

    YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite yerleştirme sonuçları...

    YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM başkanı Halis Aygün, YKS ek tercih sonuçlarını bekleyen adaylar için twitter adresinden açıklama yaptı. İşte üniversite adaylarını ilgilendiren YKS ek tercihleriyle ilgili o açıklama...

    YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite yerleştirme sonuçları...

     YKS ek tercih sonuçları için adaylar büyük bir heyecanla bekliyordu. Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşması ile ek tercih sonuçları için de aramalar artmıştı. Beklenen açıklama geldi.

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'nden konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Aygün "Değerli 2019-YKS adaylarımız #ektercih sonuçlarının açıklanması taleplerinizi takip ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde sonuçları sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Hepinize sevgilerimle." diye belirtti.

    YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Üniversite yerleştirme sonuçları...

    YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

    Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

      19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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