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12.09.2019 - 08:38

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme...

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. Bugün ücret ödeme için son gün. Peki, YKS 2019 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercih yapan adaylar üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme...

ÖSYM tarafından alınan YKS ek tercihleri sona erdi. 11 Eylül'de 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylardan ücretini henüz yatırmamış olanlar için bugün son gün. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Belirtilen tarihler içerisinde ilgili bankalara tercih ücretinin yatırılması gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

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