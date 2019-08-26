MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?
26.08.2019 - 09:38

YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 20 gün geçti. Gün geçtikçe ek tercih işlemlerine olan beklenti artıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlar?

YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlar sonrası başarılı olanlar 19-23 Ağustos tariihlerinde başvurularını yaptılar. Tercihlerden umduklarını elde edemeyenler ise ek tercihler için sabırsız şekilde bekliyor. Şu sıralar sıkça yöneltilen soru ise "YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?" şeklinde...

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

4 milyon euroyu çuvalla çaldı...Adana’da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Burak Ekinci'nin parayı çaldığı anlar ve polisin yakalayıp ters kelepçe takarak yere yatırdığı anlar saniye saniye görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pil yutan Bora bebek ölümden döndü!

Pil yutan Bora bebek ölümden döndü!

Okullar ne zaman açılacak? Kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? Kaç gün kaldı?

14-20-21-28 Temmuz KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı...

14-20-21-28 Temmuz KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı...

Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı

Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı

Sıradaki Haber