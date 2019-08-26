Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlar sonrası başarılı olanlar 19-23 Ağustos tariihlerinde başvurularını yaptılar. Tercihlerden umduklarını elde edemeyenler ise ek tercihler için sabırsız şekilde bekliyor. Şu sıralar sıkça yöneltilen soru ise "YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?" şeklinde...

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.