YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 6 Ağustos'ta YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği sonucu elde edemeyen on binlerce kişi şimdi sabırsız bir şekilde kendilerine tanınan ikinci tercihleri bekliyor. Deyim yerindeyse kollar sıvanmış ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyor. Peki beklentiler ne yönde?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin yeni hafta ile birlikte başlaması bekleniyor.