YKS ek tercihleri başladı mı? Ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarının ardından 70 bin kontenjan boş kaldı. Tercih yapıp hiçbir programa yerleşemeyen üniversite adayları şimdi YKS ek tercihlerinin başlamasını bekliyor. On binlerce kişi hem ÖSYM'nin resmi sitesini hem de ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabını sürekli olarak kontrol ediyor. Peki, beklenen tarih aralığı ne?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.