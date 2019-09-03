YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? 2019 YKS ek tercih kılavuzu

YKS ek yerleştirme tercihlerinin alınması ile ilgili olarak kılavuz yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül itibariyle alınacak. Peki, ek yerleştirme tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih

yapabileceklerdir.

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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.