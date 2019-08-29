YKS ek yerleştime başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih sonuçlarından olumlu sonuç alamayanlar kendilerine tanınan ikinci tercih için kolları sıvamış durumda... İlk tercih sonuçlarının üzerinden 23 gün geçerken ikinci tercihler için hala bir açıklama yapılmış değil. Üniversite adaylarının şu sıralar cevap aradığı soru ise şöyle: YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 29-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.