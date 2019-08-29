MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYKS ek yerleştime başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?
29.08.2019 - 09:45

YKS ek yerleştime başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

YKS ek yerleştirme başvuruları için artık zaman daralıyor. ÖSYM her an başvuru işlemlerini başlatabilir. Adayların sıklıkla dile getirdiği soru ise "YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?" şeklinde...

YKS ek yerleştime başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih sonuçlarından olumlu sonuç alamayanlar kendilerine tanınan ikinci tercih için kolları sıvamış durumda... İlk tercih sonuçlarının üzerinden 23 gün geçerken ikinci tercihler için hala bir açıklama yapılmış değil. Üniversite adaylarının şu sıralar cevap aradığı soru ise şöyle: YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 29-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefonla konuşabilmek için çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Sıradaki Haber