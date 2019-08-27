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27.08.2019 - 09:38

YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM'den açıklama var mı?

Üniversite adayları yaklaşık 70 bin kontenjan için YKS ek yerleştirme başvurularının başlamasını bekliyor. Bu nedenle gözler ÖSYM'de ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'de... Peki herhangi bir duyuru var mı?

YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM'den açıklama var mı?

YKS ek tercihleri için adaylar günlerdir bekliyor. Gün geçtikçe heyecan katsayısı da gitgide artıyor. Üniversite adayları ÖSYM'den ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den haber bekliyor ve "YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu yöneltiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor. 

Esenyurt'ta rezidansta yangın paniğiİstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.
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