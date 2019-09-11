YKS ek yerleştirme işlemleri bugün sona eriyor! Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YYKS ek yerleştirme işlemleri bugün sona eriyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS ek yerleştirme işlemlerini gün içerisinde gerçekleştirmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklama tarihine çevrilecek.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ İÇİN SON GÜN 12 EYLÜL!

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTELERE KAYITLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek. Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıtların alınacağı tarih 23-27 Eylül olduğu düşünülürse tercih sonuçlarının 10 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM üzerinden adaylara duyurulacak.