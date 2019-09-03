03.09.2019 - 12:56
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?
YKS ek yerleştirme tercihlerinin alınması ile ilgili olarak kılavuz yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül itibariyle alınacak. Peki, ek yerleştirme tercih işlemleri ne zaman sona erecek?
2019 YKS ek yerleştirme tercihleri 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
11 Eylül'e kadar alınan tercihler için ek yerleştirme ücreti 20 TL'dir. Ücret ödeme için son tarih 12 Eylül saat 23.59'dur. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.
Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.