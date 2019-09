Bugün mü açıklanacak? YKS ek yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı?

Her geçen gün YKS ek tercih sonuçlarına olan beklenti bir kat daha artıyor. Bugün başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından tam bir hafta geçti. ÖSYM sonuçları her an açıklayabilir. Bu nedenle heyecan tavan yapmış durumda... Peki, YKS ek yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den veya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'nden konuya ilişkin yapılan bir yok. Geçen sene başvurular 14-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 19 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.