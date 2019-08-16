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16.08.2019 - 09:37

YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak?

2019 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrenciler 19 Ağustos itibariyle üniversitelere kayıt yaptırabilecek. Peki, yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı elde eden öğrenciler 19 Ağustos'ta üniversite kayıt işlemlerini yapmaya başlayacak. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirme tercihlerine başvurabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL ALINACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirme Ücreti, 20,00 TL’dir.

Ek yerleştirme tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıtlarının ardından başlayan ek yerleştirme tercihlerinin bu yıl da aynı şekilde planlanacağı düşünülüyor. Üniversite kayıtları 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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