YKS Ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitecek? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarında açıkta kalan öğrencilerin merakla araştırdığı YKS ek yerleştirme tercihlerinin tarih aralığı belli oldu. 5 Eylül'de başlayan YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapabilecek.

YKS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS ek tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

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EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR



1. 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.



2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.



3. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.



4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçlarının tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.