YKS ek yerleştirmeleri ne zaman başlıyor? 2019 Üniversite ek yerleştirme tercihleri...

Üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki hala yerleşmeyi bekleyen binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS ek yerleştirme hangi tarihte başlıyor?



YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme tercihleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 14-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen YKS ek tercihlerinin bu yıl ÖSYM tarafından açıklandığı anda detaylı bilgileri haberimizin içeriğinden alabilirsiniz.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.



Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?



Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.