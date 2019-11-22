YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) hangi tarihte? Yeni yılda üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

Bu yıl üniversiteye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği YKS tarihleri açıklandı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak tamamlanacak. Peki YKS oturumları hangi tarihte oturacak?

YKS NE ZAMAN?

TYT TARİHİ

Üniversite Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

AYT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) ikinci oturumu Alan Yetelilik Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YDT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? (TYT-AYT-YDT)

YKS 2020 başvuru işlemleri, 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.