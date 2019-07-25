YKS tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite (2,4) yıllık önlisans ve lisans bölümleri
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih robotu adayların hizmetine sunuldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS tercih robotu sayesinde adaylar üniversitelerin son dört yıl içerisinde öğrenci aldıkları bölümlerin taban puanları ve kontenjan listelerine ulaşabiliyor. Peki YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS tercih robotu adayların erişimine sunuldu. 23 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 29 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. YKS tercihlerini yapmaya devam eden adaylar YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK atlas tercih robotu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin aldıkları taban puanları ve kontenjanları listeleyebiliyor. Bir yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren adaylar için YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başladı. Adaylar eğitim almak istedikleri bölümlere ait son dört yıl içerisindeki taban puanlarına ve kontenjanlara ulaşabiliyor.
TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.