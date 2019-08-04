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04.08.2019 - 23:52

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

Hayal ettikleri üniversitede eğitim görmek için adeta gün sayan binlerce öğrenci için müjdeli haber geldi. Merakla YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arayan öğrenciler için ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

HALİS AYGÜN MÜJDEYİ VERDİ!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

İŞTE AYGÜN'ÜN O AÇIKLAMASI

FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandıBurdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.
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