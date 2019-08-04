YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması
Hayal ettikleri üniversitede eğitim görmek için adeta gün sayan binlerce öğrenci için müjdeli haber geldi. Merakla YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arayan öğrenciler için ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
HALİS AYGÜN MÜJDEYİ VERDİ!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.
Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.
İŞTE AYGÜN'ÜN O AÇIKLAMASI
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı 😊— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 4, 2019
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla