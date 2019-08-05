YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM başkanı duyurdu!

YKS tercih sonuçları için ÖSYM başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen ve kariyer adımlarına seçtikleri bölümde devam etmek isteyen adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden adaylara sevindiren haber ise ÖSYM başkanı Halis Aygün'den geldi. İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı o tarih...

HALİS AYGÜN MÜJDEYİ VERDİ!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.