YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM başkanı duyurdu

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Üniversite tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında alındı. Tercihlerini tamamlayan adaylar hayalini kurdukları üniversitelerde eğitim alıp alamayacakları sorusunun yanıtını öğrenmek için YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda sosyal medya üzerinden attıkları twwetler ile ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün dikkatini çekmeyi başardı. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada YKS tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağı bilgisi adyalar ile paylaşıldı. İşte ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.