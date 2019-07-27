YKS tercihleri için son gün ne zaman? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday tercihlerini yapıyor. ÖSYM AİS aracılığı ile yapılan YKS tercihleri için ÖSYM YÖK Atlas tercih robotunu yayımladı. Tercih robotu ile lisans ve önlisans bölümleri ve tüm ayrıntılara ulaşmak mümkün. Peki, YKS tercihleri için son gün ne zaman?
2019 YKS tercihleri için verilen süre devam ediyor. 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri ne zaman sona erecek merak konusu. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercihler ile ilgili merak edilenler...
Ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Lisans programları 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
TERCİHLER İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştı. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
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